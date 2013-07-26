В первом полугодии 2013 года в Украине зарегистрировано 116 тыс. 444 браков, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной регистрационной службы Украины.

При этом, чаще всего украинцы женятся в Донецкой области: там с начала года зафиксировано 10 782 брака.

Немного ниже показатели регистрации браков в Киеве, где за это время женились 9 435 пар молодых.

Далее идут: Днепропетровская, Харьковская и Львовская области, где заключили брак, соответственно, 8532, 6826 и 6574 пар.

Реже всего женятся жители Кировоградской области. Там с начала года зарегистрировано 2195 новых семей, отметили в Укргосреестре.