Чем полезна кукуруза

Кукуруза - это не только вкусная и сытная пища, но и лекарственное растение, пишет womanway.com.ua.

Множество ценных веществ

Кукуруза является одним из лучших источников витамина К, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, это растение содержит витамины С, РР, витамины группы В, фосфор, калий, медь, йод, фтор. И хотя при варке количество ценных элементов несколько уменьшается, около 20% все равно остаются, а это тоже немало.

Золото

В кукурузе содержится самое настоящее золото, поэтому когда ее называют золотым продуктом, то воспринимать это можно буквально. Организм человека вмещает около 10 мг золота, а употребление кукурузы помогает восполнить этот запас в случае его уменьшения. Данный элемент необходим нам для слаженной работы нервной системы, повышения иммунитета и борьбы с самыми разными заболеваниями.

Сбалансированный состав

В кукурузе содержится сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, что дает право с полной уверенностью называть ее компонентом здорового рациона. Так как среди растительной пищи белоксодержащих продуктов мало, кукурузу вполне можно считать вкусной и полезной альтернативой мясу.

Полезные рыльца

Основная ценность кукурузы даже не в зернах, а в рыльцах – светло-коричневых волосках, обрамляющих кочан. Из них делают множество лекарств. Мы можем использовать рыльца как в свежем, так и в сушеном виде. Они снижают уровень сахара в крови (поэтому полезны диабетикам), имеют мочегонное действие и улучшают отток желчи (поэтому показаны тем, кто страдает гипертонией, отеками и хроническими холециститами).

Замедление процессов старения

За счет содержания антиоксидантов в зернах, употребление кукурузы способно замедлять процессы старения и поднимать настроение. Конечно, период свежей кукурузы довольно краток, поэтому в другие времена года употребляйте замороженную: какие-то полезные свойства в ней все-таки сохраняются.