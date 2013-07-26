Витаминный салат, который препятствует появлению морщин
Из шпината, листьев салата и зелени
Витаминный салат, что препятствует появлению морщин, готовят из шпината, листьев салата и зелени.
"Самое главное преимущество - быстрое приготовление. К тому же, салат превосходит все овощи по содержанию витамина Е - известного антиоксиданта, что имеет противоморшиновые свойства, - говорит 26-летняя Светлана Кошлак. - Хорошо, у кого на огороде растет зелень, тогда вообще проблем никаких - дешево и очень полезно".
Девушка берет помытые листья салата, шпинат, укроп и петрушку. Дробит и тщательно смешивает в большой миске.
"Наш салат практически готов. Осталась только заправка, которую можно делать отдельно в тарелке", - советует хозяйка.
Она чистит чеснок и имбирь. Потерев ингредиенты, добавляет их к зелени.
"Также можно измельчить вареные яйца, чтобы салат был калорийным. Лучше - отварить перепелиные яйца, но я использую куриные", - говорит девушка.
Для соуса использует сок лимона, соль и масло льна, которое можно заменить оливковым.
"Последний шаг - сверху посыпаем натертым сыром пармезан. Иногда заменяю его сыром с плесенью, но тогда блюдо имеет специфический вкус, который не всем нравится", - говорит хозяйка.
Есть салат советует только свежим для сохранения всех полезных свойств.