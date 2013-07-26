Витаминный салат, который препятствует появлению морщин

Витаминный салат, что препятствует появлению морщин, готовят из шпината, листьев салата и зелени.

"Самое главное преимущество - быстрое приготовление. К тому же, салат превосходит все овощи по содержанию витамина Е - известного антиоксиданта, что имеет противоморшиновые свойства, - говорит 26-летняя Светлана Кошлак. - Хорошо, у кого на огороде растет зелень, тогда вообще проблем никаких - дешево и очень полезно".

Девушка берет помытые листья салата, шпинат, укроп и петрушку. Дробит и тщательно смешивает в большой миске.

"Наш салат практически готов. Осталась только заправка, которую можно делать отдельно в тарелке", - советует хозяйка.

Она чистит чеснок и имбирь. Потерев ингредиенты, добавляет их к зелени.

"Также можно измельчить вареные яйца, чтобы салат был калорийным. Лучше - отварить перепелиные яйца, но я использую куриные", - говорит девушка.

Для соуса использует сок лимона, соль и масло льна, которое можно заменить оливковым.

"Последний шаг - сверху посыпаем натертым сыром пармезан. Иногда заменяю его сыром с плесенью, но тогда блюдо имеет специфический вкус, который не всем нравится", - говорит хозяйка.

Есть салат советует только свежим для сохранения всех полезных свойств.

gazeta.ua