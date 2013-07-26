Что такое диета «читинг»

"Читинг" как диетический термин ввел в обиход диетолог Джоэль Марион. В своей книге «Обмани себя, чтобы похудеть» он легализует «срывы» во время диеты.

Читинг — это осознанное нарушение диеты. То есть разрешение в самый что ни на есть разгар диеты устроить «нагрузочные» дни и позволить себе есть все, что душе угодно. Главное, чтобы «срывы» были четко запланированы. Иначе эффекта не будет.

Читинг: теоретическое обоснование

По мнению Джоэля Мариона, во время любой диеты (особенно низкокалорийной) у организма значительно замедляется обмен веществ. Это – ответ тела на резкое снижение калорийности питания, своеобразная защитная реакция. Организм старается расходовать энергию по минимуму, переходит в состояние «спячки».

Читинг нужен потому, что диета не отменяет обязанности человека: едим мы или нет, но работу ходить нужно. Возникает энергетический дисбаланс. Результат - постоянная раздраженность, усталость, апатичность.

Но постепенно тело человека привыкает к скудному меню. Более того, со временем умудряется даже создавать запасы жиров (на всякий случай!). Поэтому эффект от любой жесткой диеты наблюдается только на первых ее этапах. Когда же она подходит к концу, и ты возвращаешься к обычному режиму питания, твои килограммы быстро возвращаются (нередко - с лихвой!).

По словам диетолога Мариона, читинг приносит людям, сидящим на строгих диетах, огромную пользу. Дело в том, что благодаря запланированным срывам организм не успевает «законсервироваться», замедлив все обменные процессы. Похудение идет безостановочно, и набора веса после окончания диеты не происходит.

Этапы читинга от Мариона

В своей книге Джоэль Марион советует начинать диету с «дня обмана»: можно есть свою любимую пищу, богатую углеводами. На следующий день твой рацион должен включать только низкокалорийную пищу. В течение последующих пяти дней ты должна плавно увеличивать содержание углеводов в пище, пока оно не приблизится к первому дню «обмана». На седьмой день вновь будет «срыв» ( читинг). Но без фанатизма! Учти, что ты можешь увеличивать калорийность пищи в нагрузочные дни на 50-70 % от количества калорий в обычный день диеты. И не больше. Продолжительность такой диеты 12 недель минимум.

Главное в системе читинга — в организм должно поступать как можно меньше калорий (кроме нагрузочных дней). Но не стоит слишком ограничивать себя в углеводах и жирах, ведь диетический читинг рассчитан на плавное, но не резкое снижение веса. А во время «срывов» нежелательно пичкать себя слишком жирной пищей, которая может вызвать неприятные ощущения в желудке. Можешь побаловать себя сухофруктами, горьким шоколадом, небольшим кусочком торта или пирожного. Но не налегать на сладкое и мучное, чтобы не травмировать организм.

По словам Мариона, читинг является оптимальным решением для людей, желающих похудеть, но не обладающих железной силой воли. Если тебя заинтриговала эта методика похудения, можешь попробовать с учетом нижеследующих универсальных правил для всех худеющих:

- твой ежедневный рацион должен обязательно содержать белок и минимум животного жира;

- каши, фрукты и овощи должны быть в меню всегда;

- минимум сахара;

- максимум жидкости (воды без газа, травяного чая);

- табу на кофе и алкоголь.

И учти, что мнения современных диетологов по поводу эффективности читинга в погоне за идеальной фигурой весьма противоречивы.

Комментарий специалиста

Главный врач клиники Бойченко Лариса Дмитриевна

- Я категорически против читинга. «Срывы» — это не наслаждение, а отравление организма. Ведь во время низкокалорийной диеты он привыкает получать мало пищи и работать в своеобразном режиме экономии. А «срыв» — это стресс и большая нагрузка для органов пищеварения. В организм попадает большое количество пищи, с которым он просто не в состоянии справиться. Внутри начинаются брожения, выделяются токсины и т.д. И зачем так издеваться над собой? Ведь мы никогда не постигнем свои умом той гармонии, которая заложена природой внутри нас. И уж тем более не «обманем» свой организм. Это просто невозможно. Зато за каждую попытку «обхитрить», организм может отомстить. И не только набором лишнего веса, но и различными заболеваниями как внутренних органов, так и нервной системы.

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