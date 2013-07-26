Как избавиться от натертостей на ногах

Новые босоножки, жара, целый день на ногах - как следствие к вечеру мы получаем израненные ноги в натертостях и ступни в водянках. Как же избавиться от этих ранок и дискомфорта, который они причиняют? Домашние средства здесь прекрасно пригодятся:

- Сделайте горячую ванночку для ног - можно добавить в воду кору дуба (она обладает "дубильным" эффектом и способствует заживлению). Горячая вода успокоит ноги и будет способствовать размягчению натертостей.

- Если так называемый "мокрый" мозоль (или водянка) прорвался, обязательно обработайте это место перекисью, а затем спиртовым раствором (календула, йод т.п.). При необходимости заклейте бактерицидным пластырем. но если вы дома, лучше дать ране "дышать".

- Когда водянка подсохнет и превратиться в "сухой" мозоль, можно использовать салициловую кислоту, чтобы удалить омертвевшую кожу. Однако ее необходимо накладывать строго на нужный участок.

- Также снять мозоль и затереть кожу ступни можно пемзой или специальной педикюрной пилкой.

- Если ваши мозоли достаточно глубокие и снять их в домашних условиях не получается, сходите на педикюр, там вам сделают это специальным лезвием.

- Кроме того мы рекомендуем в сильную жару не носить каблуки (это также может способствовать отекам) и обувь с большим количеством тонких повороздочек, которые врезаются в кожу и травмируют ее.

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