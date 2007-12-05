Разработано средство для быстрой остановки кровотечения

Прорыв в области кровоостанавливающих средств совершила группа исследователей американской корпорации Aurora Flight Sciences под руководством доктора Липина Суня (Liping Sun), сообщает Technology Review. Разработчики утверждают, что созданное ими средство позволяет за несколько минут остановить самое серьезное кровотечение.

Препарат представляет собой пакет из спандекса - эластичного синтетического волокна, наполненный другим полимером из класса производных полиакриловой кислоты. Под действием крови пакет разбухает, превращается в гель и крепко запечатывает рану, образуя непроходимый для воды, но проницаемый для воздуха барьер. Разбухший гель стягивает рану и механически блокирует кровотечение. Кроме того, внутренний полимер при размачивании выделяет мономер, увеличивающий свертываемость крови.

Стоимость средства составляет всего лишь 10 долларов, он легок и не занимает много места. Ожидается, что оно поступит в массовую продажу примерно через год и станет незаменимым спутником при занятиях, связанных с риском ранения: на войне, в научных экспедициях и туристических походах, при ремонтных работах и т.д. Новый материал, вероятно, найдет применение и в хирургии, а также для самостоятельного лечения мелких ранений в домашних условиях.

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