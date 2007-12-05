Пик эпидемии гриппа в Украине наступит в январе

Многим странам этой зимой угрожает особенно интенсивная эпидемия гриппа, считают японские медики. Как отмечает национальный Институт инфекционных болезней в Токио, начало эпидемии в Японии стало самым ранним за последние 20 лет.

Эпидемия гриппа может объявляться только в том случае, если в каждом из специально определенных 4,7 тыс. больниц одновременно фиксируется более одного пациента, подхватившего грипп. На данный момент медики вывили в среднем более 1,5 заболевших – всего около 7,2 тысяч человек. Это стало самым ранним наступлением эпидемии гриппа с 1987 года.

Большинство людей заболело на самом северном и холодном японском острове Хоккайдо, районы которого уже завалены снегом.

В последние годы в 20 из 27 стран ЕС отмечали повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Норвегии и Литве, низкий – в Португалии, Румынии, Шотландии и Уэльсе, умеренный – в остальных 21 стране. Частота обращений к врачам по причине ОРВИ или гриппа возросла в Норвегии, Швеции, Дании, Латвии, Литве, Польше, Германии, Нидерландах и Словении. Наиболее часто в Европе грипп вызывается вирусом типа А, за исключением Румынии, где около 35% вирусов – типа B.

Пик заболеваемости гриппом в Украине ожидается в средине января 2008 года. К тому же Минздрав прогнозирует увеличение количества больных почти в два раза до 4 млн человек.

"Количество заболевших именно гриппом может возрасти почти в два раза, учитывая то, что мы имеем совсем новый штамм (штамм "Соломоновы острова")", – сказал директор Украинского центра гриппа Минздрава Аркадий Фролов. По его словам, в прошлом эпидсезоне 2006-2007 гг. заболело гриппом около 2 млн человек. В этот же период было зарегистрировано 2 летальных случая от осложнения гриппом и 4 летальных случая от осложнения ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций).

Впрочем, медики отмечают, что наиболее эффективным методом борьбы с гриппом является вакцинация против него. Прививка против гриппа не является обязательной, однако Министерство здравоохранения поддерживает инициативу некоторых организаций, которые за собственный счет централизованно проводят вакцинацию своих сотрудников.

Среди инфекционных заболеваний, которые официально регистрируются в Украине, грипп и ОРВИ совокупно составляют более 90%, в 2006 г. этот показатель равнялся 96%. В 2006 г.16% населения Украины официально обратилось за медицинской помощью по поводу заболеваний гриппом и ОРВИ.

В целях профилактики заболевание гриппом и простудными заболеваниями Фролов порекомендовал, "перед выходом из дому смажьте в носу оксолиновой мазью. Вернувшись, повторите процедуру, чтобы нейтрализовать вирусы, подхваченные в транспорте. Можно принимать настойку элеутерококка, таблетки эхинацеи. Старайтесь не переутомляться, гуляйте на свежем воздухе, одевайтесь по погоде. Пища должна содержать витамины, особенно С. Пригодится настой шиповника, варенье из черной смородины. Не пренебрегайте овощами, содержащими фитонциды – луком, чесноком. Если кто-то из домочадцев или сотрудников заболел, понадобятся более серьезные методы защиты".

utro.ua