"Скорые" в Украине обеспечены лекарствами до конца года

Центры экстренной медицинской помощи в Украине до конца 2013 года обеспеченны необходимыми лекарствами и горюче-смазочными материалами почти на 100%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По данным пресс-службы, почти все Центры экстренной медпомощи на сегодняшний день прошли регистрацию и получили соответствующие статусы. Исключением стал Тернопольский центр, где отсутствует решение сессии областного совета.

Кроме того, в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской областях и в городе Киеве оборудованы единые оперативно-диспетчерские службы. В других городах соответствующие работы планируется закончить до конца 2013 года.

Согласно сообщению, на сегодняшний день в Украине функционирует 118 станций экстренной медицинской помощи, которые входят в состав центров, и 19 самостоятельных станций. Кроме того, работает 855 пунктов постоянного базирования и 247 пунктов временного базирования экстренной медпомощи. При этом до конца этого года планируется открыть еще 20 пунктов постоянного базирования.

«Мы считаем, что этого будет достаточно, чтобы выполнить нормативы приезда бригады к пациенту по городу за 10 минут и в сельской местности за 20 минут», - цитирует пресс-служба директора Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины Владимира Юрченко.

В сообщении также отмечается, что норматив прибытия бригад экстренной медпомощи на вызов в Киеве выполняется на 89%.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 24 июля подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» о выделении более 900 млн грн на приобретение автомобилей для центров экстренной медпомощи.

Кроме того, Президент заявлял, что власть до конца доведет реализацию медицинской реформы. Он отметил, что, несмотря на безумное сопротивление и попытки дискредитировать медицинскую реформу, необходимо двигаться вперед. При этом он призвал “не махать шашкой наголо”, а подходить к этому вопросу взвешенно и с пониманием.