Получение разрешений на спецсигналы для “скорых” под контролем

Процесс получением разрешений на спецсигналы для “скорых” находится под контролем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, это подчеркнул во время брифинга Директор Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины Владимир Юрченко.

По его словам, в связи с изменением формы собственности Центров экстренной медицинской помощи в некоторых регионах возникли проблемы со своевременным получением разрешений на использование проблесковых маячков и специальных звуковых сигналов, о чем сообщалось в средствах массовой информации. Но эта ситуация никак не повлияла на сроки доезда карет “скорой” к пациентам и все бригады как работали, так и работают в штатном режиме.

“Хотя сейчас стоимость разрешения составляет лишь 68 грн., были задержки с поступлением средств из отделений казначейства. Органы МВД Украины также не спешили их оформлять. В настоящее время эта ситуация урегулирована и средства на получение разрешений поступают на места” — отметил Юрченко.

По его данным, из всего парка “скорых” Украины, который состоит из почти четырех тысяч единиц, спецсигналы установлены на 3 026 машинах, а разрешения на их использование уже получены на 1 383 автомобиля. Однако, этот процесс проходит непрерывно и количество автомобилей с разрешениями на использование спецсигналов с каждым днем увеличивается.