Нардеп предлагает давать дополнительный отпуск и отцам

Народный депутат Украины Юрий Мирошниченко (фракция Партии регионов) внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины “О внесении изменений в статью 19 Закона Украины “Об отпусках” (относительно выравнивания в правах родителей).

Как передает корреспондент УНИАН, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в Законе Украины “Об отпусках” не обеспечено равенство прав женщины и мужчины относительно возможностей получения дополнительного отпуска (хотя в то же время они имеют равные обязанности по воспитанию детей и несут равную ответственность за их физическое, психическое, моральное и духовное развитие).

Потому законопроектом предлагается внести изменения в часть 1 статьи 19 Закона Украины “Об отпусках”, которыми, в частности, установить, что ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 10 календарных дней предоставляется одному из родителей, который работает и имеет двоих или более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка-инвалида, или который усыновил ребенка. Кроме того, предлагается предусмотреть, что с целью максимально полного учета и обеспечения интересов детей супруги по совместной договоренности могут разделить указанный отпуск поровну или иным способом, использовать свои части отпуска одновременно или в разные сроки, определенные ими совместно.