Как до весны сохранить кожу здоровой

Зимой кожа становится особенно чувствительной - холодный ветер на улице и сухой воздух дома разрушают ее естественный защитный барьер. Как правильно ухаживать за лицом, чтобы до весны сохранить кожу здоровой?

Распространенные беды зимней кожи - раздражение, покраснение и шелушение. Вызывают их и морозный воздух, и перепад температур, когда мы входим с мороза в теплый дом, и сухой воздух от батарей центрального отопления, и неумелый уход. В результате происходит обезвоживание кожи, а это главная причина всех проблем. Но даже если самую сухую кожу часами держать в воде, влагой она не насытится.

Все дело в отсутствии естественного защитного барьера. Он присущ здоровой коже любого типа и не пропускает внутрь кожи микробы, вирусы и вредные химические вещества из воздуха, а влага при этом проникает внутрь в любом количестве. Если наладить грамотный уход за зимней кожей, можно до весны сохранить ее защитные функции и способность к восстановлению. Важно ухаживать за кожей ежедневно - это залог здоровья кожи и профилактика старения .

Что делать, чтобы сохранить защитный барьерный слой?

Если у вас жирная кожа и вы привыкли протирать ее спиртовыми лосьонами, зимой содержание спирта в них не должно быть более 30%. В холодное время сальные железы работают с меньшей активностью, чем летом, и вы рискуете высушить кожу.

Не выходите на улицу без слоя защитной косметики. Это может быть любой питательный крем, а из декоративной косметики - тональный крем.

Каждый тип кожи нуждается в специальном уходе. Если на жирную кожу регулярно наносить крем для сухой кожи и наоборот, к весне наступит дисбаланс и вам не поможет самый опытный косметолог. По этой же причине покупайте косметические средства, строго соответствующие вашему типу кожи.

Если угри, веснушки или купероз вас пока не беспокоят, не старайтесь опередить ситуацию. Употреблять специальные косметические средства профилактически или на всякий случай крайне вредно - нарушается естественный защитный баланс кожи.

Запомните процедуру щадящего умывания, зимой этот совет особенно актуален. Сначала на тампон нанесите молочко и тщательно протрите лицо. Потом смойте остатки молочка кипяченой водой и протрите лосьоном. Теперь можно нанести дневной крем и декоративную косметику. Все эти процедуры следует провести не позже чем за полчаса до выхода на улицу.

Зимой нельзя ежедневно умываться водопроводной водой с мылом, как бы вы ни экономили время. Вместе они образуют на поверхности кожи нерастворимую пленку из соединений магния и кальция, которых так много в жесткой воде. В результате жирная кожа воспаляется, а сухая начинает шелушиться. Поэтому не ленитесь очищать кожу молочком и безалкогольными тониками. Если все же привыкли умываться водой, используйте только кипяченую или минеральную.

Самое оптимальное решение - замороженные травяные отвары. Они увлажняют и лечат кожу. Липовый цвет поможет справиться с шелушением сухой и чувствительной кожи, тысячелистник снимет начинающееся раздражение, а зверобой - красноту. Ромашка избавит от воспаления любую кожу, а календула незаменима для пористой и угреватой кожи.

Вот универсальная зимняя маска для всех типов кожи: 2 столовые ложки семени льна залейте 2 стаканами воды и варите до кашицы. На жирную кожу маска наносится теплой, на сухую и при куперозе - холодной. Смойте маску кипяченой водой. Если провести курс в 10 - 15 масок по 2 - 3 раза в неделю, кожа отлично справится с зимними холодами.

Никогда не соблазняйтесь просроченной косметикой, как бы хорошо она ни выглядела. Можно заработать самую настоящую экзему. Сейчас модны кремы с фруктовыми кислотами - на этикетке это аббревиатура АНА. Так вот, зимой обращаться с ними следует осторожно. Если у вас жирная кожа, в креме допускается содержание фруктовых кислот не более 12%, а если на лице появились красноватая сеточка сосудов, купероз, если кожа сухая или чувствительная - всего 2%. Иначе ваши проблемы только усугубятся.

Тем, чья кожа жирная, советуем завести сразу два набора кисточек, пуховок для пудры и спонжей для нанесения тона, потому что мыть их врачи-косметологи рекомендуют каждый день. Пока сохнет один набор, вы пользуетесь другим. Дамам с сухой кожей мыть кисточки можно чуть пореже.

Никогда не давайте подруге ваши кисти или спонж и сами чужими не пользуйтесь. Микробы, живущие на поверхности вашей кожи, для вас безопасны, а на чужой могут вызвать воспаление. То же может случиться и с вами. Зимой лечить воспаление и шелушение на чувствительной коже очень хлопотно. Зачем вам эти неприятности?

Правда.ру