Госпособия за июль профинансированы полностью

В Украине завершилось финансирование государственных социальных пособий за июль. Об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Мущинин, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«По оперативной информации из регионов, все области Украины уже получили средства второго транша государственных социальных пособий – 305,6 млн грн. В целом, на протяжении месяца на эти потребности было направлено 3 млрд 215,9 млн грн», - сказал он.

По словам Мущинина, в данное время продолжается зачисление средств в районные управления соцзащиты населения. Таким образом, в ближайшее время средства поступят на счета всех получателей.

Он напомнил, что финансирования первого транша государственных пособий проходит до 10-го числа каждого месяца, а второго – до 25-го.