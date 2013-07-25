ООН обеспокоено насилием в украинских семьях

В Детском фонде Организации Объединенных Наций обеспокоены количеством курящих беременных украинок, а также ситуацией с насилием в семье.

По словам представителя ЮНИСЕФ в Украине Рудигера Люхманна, исследование, которое было проведено Государственной службой статистики и Институтом демографии и социальных исследований при финансовой поддержке ЮНИСЕФ, показало, что есть сферы жизни украинцев, которые вызывают серьезную обеспокоенность.

"Как ЮНИСЕФ, мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась в сфере иммунизации детей, уровнем употребления йодированной соли, и, конечно, нас волнует проблема с кормлением грудью и количество беременных женщин, которые продолжают курить", - подчеркнул Люхманн.

Кроме того, в организации отметили, что обеспокоенность вызывает также ситуация в семьях в части домашнего насилия. Исследование показало, что 61,2% детей в возрасте от 2 до 14 лет претерпевают как минимум от одного из видов психологического или физического наказания со стороны своих родителей в течение месяца.

При этом, отмечают в ООН, 11,2% родителей и воспитателей считают, что для надлежащего воспитания детей нужно применять физическое наказание.

Напомним, в марте этого года в Украине стартовала национальная информационная кампания ООН, направленная на популяризацию здорового образа жизни среди украинцев. Информационная кампания под названием В твоей жизни есть люди, ради которых стоит жить будет проходить по всей территории Украины в течение 2013 года.