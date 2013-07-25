В Украине увеличивается количество брачных договоров

В Украине наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества удостоверенных брачных договоров нотариусами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Так, в первом полугодии 2013 года частные и государственные нотариусы удостоверили 651 брачный договор, тогда как за аналогичный период прошлого года было удостоверено 536 таких договоров.

Наиболее активно заключали брачные договоры в Киеве, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Менее всего было зарегистрировано брачных договоров в Черкасской, Сумской и Кировоградской областях. При этом если в первом полугодии прошлого года в Киеве было удостоверено 195 брачных договоров, то в первом полугодии 2013 года – уже 228.

Таким образом, отметили в Минюсте, последние тенденции свидетельствуют о росте правового сознания среди населения и преодолении преобладающего до сих пор стереотипа в обществе о том, что брак и имущественные права – разные вещи. Как известно, заключение брачных договоров, а, следовательно, защита имущественных прав в случае развода, в развитых, в том числе европейских странах, является распространенным явлением, прибавили в министерстве.