В Украине увеличивается количество брачных договоров
11:09, 25 июля 2013Страна
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За полгода заключен 651
В Украине наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества удостоверенных брачных договоров нотариусами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
Так, в первом полугодии 2013 года частные и государственные нотариусы удостоверили 651 брачный договор, тогда как за аналогичный период прошлого года было удостоверено 536 таких договоров.
Наиболее активно заключали брачные договоры в Киеве, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Менее всего было зарегистрировано брачных договоров в Черкасской, Сумской и Кировоградской областях. При этом если в первом полугодии прошлого года в Киеве было удостоверено 195 брачных договоров, то в первом полугодии 2013 года – уже 228.
Таким образом, отметили в Минюсте, последние тенденции свидетельствуют о росте правового сознания среди населения и преодолении преобладающего до сих пор стереотипа в обществе о том, что брак и имущественные права – разные вещи. Как известно, заключение брачных договоров, а, следовательно, защита имущественных прав в случае развода, в развитых, в том числе европейских странах, является распространенным явлением, прибавили в министерстве.
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