Минздрав изучает возможности отечественных «скорых»

В Министерстве здравоохранения Украины состоялся осмотр современных автомобилей скорой помощи типа В и С, которые производятся в Украине.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, специалистами сейчас изучаются современные производственные возможности отечественных производителей. Прежде всего определяется соответствие авто Национальному стандарту Украины «Автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование, технические требования и методы испытания» ДСТУ 7032:2009, содержащий базовые требования, выполнение которых создает предпосылки использования авто для оказания экстренной медицинской помощи. Однако не менее важным является удобство автомобиля для эффективной работы бригады, высокоэффективность и надежность установленного в "скорой" оборудования. Было продемонстрировано новые разработки отечественного производителя, которые ранее не презентовались, оснащенные оборудованием европейского производства, существенно повышает качество оказания экстренной медицинской помощи.

В обзоре приняли участие руководство Министерства здравоохранения Украины, специалисты отдела экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины, эксперты отрасли.

Работа по переоснащению системы экстренной медицинской помощи, в частности, обеспечение замены морально и технически устаревших автомобилей скорой медицинской помощи ведется с апреля 2013 по поручению Президента Украины по ускорению модернизации медицинской сферы и реализации социально значимых проектов в регионах Украины. Это делается, в частности, для принятия в установленном порядке меры по закупке не менее 1000 единиц автомобилей скорой медицинской помощи для региональных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Для выполнения этих задач из государственного бюджета направляется 922 млн гривен. 24 июля 2013 Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины« О Государственном бюджете Украины на 2013 год »№ 395-VII, которым вводится новая бюджетная программа «Развитие экстренной медицинской помощи (приобретение медицинского автотранспорта) для учреждений здоровья Украины ».

Процедура закупок начнется в первой половине августа. Согласно поручению Президента, к 1 октября 2013 МЗ Украины должно завершить мероприятия по закупке авто.

Напомним, что Минздрав Украины закупает исключительно те автомобили скорой медицинской помощи, которые соответствуют Национальному стандарту Украины «Автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование, технические требования и методы испытания» ДСТУ 7032:2009 и имеют государственную регистрацию.