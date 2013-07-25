В Крыму уже отдохнули 3 млн туристов

В Крыму, по оперативным данным на сегодняшний день, уже отдохнули 3 миллиона туристов, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма республики.

"10% от общего количества отдохнувших - туристы, прибывшие авиатранспортом. Авиапоток составляет 308 тыс. человек, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Крыму отдохнули более 6 млн человек. Это рекорд за годы независимости Украины.