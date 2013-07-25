В автокатастрофе в Египте пострадал украинский турист

В дорожно-транспортном происшествии в Египте пострадал гражданин Украины, который находился в этой стране на основании туристической визы.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Он отметил, что “на данное время нет детальной информации” о ДТП.

“Сейчас известно, что гражданин Украины в Шарм-эль-Шейхе попал в автокатастрофу, и находится в больнице в тяжелом состоянии - ему нужна операция. Рассматривается вопрос о его возможной транспортировке в Каир”, - сказал Перебыйнис.

На вопрос УНИАН, не участвовал ли этот гражданин в политических акциях в Египте, директор Департамента информационной политики МИД Украины сказал: “Наше посольство направило соответствующие запросы относительно ситуации, но на данное время никакой информации относительно какого-либо нарушения закона этим гражданином нам не поступало”.

По словам Перебыйниса, пострадавший находится в бессознательном состоянии, поэтому консулы не смогли с ним поговорить. При этом Перебыйнис отметил, что консулы имеют копии документов пострадавшего, которые свидетельствуют о том, что он находился в Египте по туристической визе.