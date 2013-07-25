Кабмин хочет запретить свободную продажу средств защиты растений

Кабинет министров Украины намерен запретить свободную продажу фумигантов, которые являются особо опасными химическими препаратами, используемыми для защиты растений, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, такая норма содержится в одобренном правительством законопроекте «О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности, при проведении которой осуществляются обращение и применение фумигантов».

Законопроект предусматривает предоставление права осуществлять продажу и любые операции, которые предусматривают передачу прав собственности по фумигантам, исключительно профильным субъектам хозяйствования.

Право проводить фумигацию правительство также хочет закрепить только за хозяйствами, выполняющими все лицензионные условия.

В Кабмине считают, что принятие указанного законопроекта поможет предупредить отравления людей средствами защиты растений при применении фумигации.

Справка УНИАН. Фумиганты - пестициды, применяемые в газо- или парообразном состоянии. Используются для уничтожения насекомых, грызунов и др. вредителей.