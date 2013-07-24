В Бюджетный кодекс внесли изменения по расходам на интернаты

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 4 июля.

Законом включаются в определенный статьей 90 Бюджетного кодекса Украины перечень общеобразовательных учебных заведений, которые финансируются за счет расходов на образование бюджета Автономной Республики Крым и областных бюджетов и учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, гимназии-интернаты, коллегиумы-интернаты и лицеи-интернаты.