В Бюджетный кодекс внесли изменения по расходам на интернаты

13:34, 24 июля 2013
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Янукович подписал закон

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».
 
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
 
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 4 июля.
 
Законом включаются в определенный статьей 90 Бюджетного кодекса Украины перечень общеобразовательных учебных заведений, которые финансируются за счет расходов на образование бюджета Автономной Республики Крым и областных бюджетов и учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, гимназии-интернаты, коллегиумы-интернаты и лицеи-интернаты.
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