В Донецкой области открыли Центр для женщин с детьми

В Донецкой области начал работу областной центр матери и ребенка, сообщил директор Департамента семьи и детей Министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса.

По его словам, это уже 17-й подобный Центр, открытый в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«В Донецкой области официально открылся областной центр матери и ребенка. Рассчитан он на 16 матерей и 32 ребенка. В нем могут находиться женщины с 7 месяца беременности до достижения ребенком 1,5 года, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах», - сказал он.

Колбаса отметил, что открытие этого центра состоялось во исполнение Социальных инициатив Президента. По его словам, подобные учреждения в других областях продемонстрировали позитивный результат: существенно уменьшились количество отказов от детей в роддомах среди женщин, относящихся к группе риска. «Такие центры не просто дают временный приют женщинам и их детям. С ними проводят психологическое, социально-педагогическое и правовое обучение. Это помогает женщинам подготовиться к жизни вне пределов Центра. Кроме того, их обеспечивают питанием и всеми необходимыми вещами, чтобы мать и младенец чувствовали себя в безопасности», - сказал он.

Директор департамента отметил, что Центры матери и ребенка - одни из наиболее эффективных мер профилактики социального сиротства.

Сейчас, по словам Колбасы, продолжается прием документов для устройства в Донецкий областной центр матери и ребенка. Для того, чтобы попасть в него, женщинам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения или центр социальной службы для семьи, детей и молодежи по месту жительства, где им предоставят всю необходимую информацию.