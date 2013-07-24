Киевлянин вез в Украину метадон стоимостью $500 тысяч

На территории таможенного поста «Катериновка» Сумской области сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с работниками таможни задержали гражданина Украины, который пытался контрабандным путем ввезти в Украину из Российской Федерации синтетическое наркотическое средство – метадон.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, 18 июля в ходе досмотра автомобиля, за рулем которого был житель Киева, правоохранители обнаружили и изъяли 12 пакетов с кристаллическим веществом, оклеенных скётчем и обернутых в полиэтилен. Пакеты были спрятаны в специально обустроенном тайнике в верхней части автомобиля.

Согласно заключению экспертов, изъятое вещество содержит в своем составе метадон весом почти 2,5 кг В соответствии с «Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», метадон является наркотическим средством, оборот которого ограничен. Стоимость изъятого наркотика по ценам «черного» рынка составляет почти 500 тысяч долларов США.

В тот же день задержанный гражданин поставлен в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Решением Печерского районного суда ему избранна мера пресечения свободы – арест или залог в размере 11 миллионов гривень.