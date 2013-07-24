На празднование 100-летнего юбилея Амосова выделили 510 тыс

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» об увеличении расходов Государственному учреждению «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М.Амосова Национальной академии медицинских наук Украины», сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 4 июля.

Как отмечается в заключении Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, законом увеличены бюджетные назначения Национальной академии медицинских наук Украины по бюджетной программе 6561040 «Фундаментальные исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственному заказу в сфере профилактики и лечения болезней человека, подготовка научных кадров, финансовая поддержка развития научной инфраструктуры и объектов, составляющих национальное достояние» на сумму 8178,4 тыс. грн (из которых на выплаты по заработной плате научным сотрудникам Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М.Амосова – 7668,4 тыс. грн, на мероприятия по празднованию на государственном уровне 100-летия со дня рождения Николая Амосова - 510 тыс. грн).

Источником покрытия таких расходов общего фонда государственного бюджета определено увеличение планового объема средств, перечисляемых Нацбанком в соответствии с законом «О Национальном банке Украины» на 8178,4 тыс. грн (по данным Государственной казначейской службы за январь-май текущего года в государственный бюджет такие средства поступили в суме 6 млрд грн, что на 2 млрд грн больше плана на соответствующий период).