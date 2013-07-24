900 млн - на авто для центров экстренной медпомощи

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» №395-VII.

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом водится новая бюджетная программа «Развитие службы экстренной медицинской помощи (приобретение медицинского автотранспорта) для заведений здравоохранения Украины», по которой Министерству здравоохранения Украины направляется на ее финансирование 922 млн грн.

«Президент неоднократно подчеркивал необходимость кардинального переоснащения системы экстренной медицинской помощи, в частности, обеспечения замены морально и технически устаревших автомобилей скорой медицинской помощи.

Средства, предусмотренные изменениями в государственный бюджет Украины, позволят выполнить поставленное главой государства задание - закупить и поставить в регионы Украины более 1 тысячи специализированных автомобилей для центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», - говорится в сообщении.