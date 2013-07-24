Люди, лечащиеся за границей, получат паспорта в первую очередь

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов поручил Государственной миграционной службе обеспечить выдачу заграничных паспортов людям, нуждающимся в срочном медицинском лечении за границей, в первоочередном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Арбузов дал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Миграционной службе — в первую очередь выдавать заграничные паспорта гражданам, которым требуется немедленное лечение за границей», - сказал Арбузов.

Также он поручил Министерству финансов обеспечить запас бланков загранпаспортов в объеме 50 тысяч экземпляров для того, чтобы избежать возникновения дефицита документов по сезонным или искусственно созданным причинам.

Как сообщал УНИАН, в конце июня в Украине возникла задержка с выдачей загранпаспортов. Она была связана со сменой производителя бланков этого документа.

8 июля Государственная миграционная служба и ГП «Полиграфкомбинат «Украина» заключили договор о закупке бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу, который позволит нормализовать ситуацию с выдачей загранпаспортов .

Раньше бланки загранпаспортов изготовлял консорциум ЕДАПС.

23 июля руководство полиграфкомбината “Украина” пообещало до 2 августа обеспечить в полном объеме потребность регионов в бланках загранпаспортов.