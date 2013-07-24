Минздрав проверит учреждения общественного питания

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов поручил Министерству здравоохранения и Госпотребинспекции провести проверки в учреждениях общественного питания в связи со случаями массового отравления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

"Традиционной проблемой в летний период является сезонное увеличение количества вспышек пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. По данным Государственной СЭС Украины, с начала лета в Украине было зарегистрировано 10 вспышек острых кишечных инфекций, из них 2 - в дошкольных учебных заведениях", - сказал Арбузов.

Он отметил, что всего пострадали 186 человек, среди них - 55 детей.

"Не в последнюю очередь ситуация вызвана стихийной торговлей продуктами и продажей несертифицированной продукции. На фоне жаркой погоды мы имеем плачевные результаты. Поручаю Министерству здравоохранения и Госпотребинспекции инициировать инспекцию продуктов в сетях питания. К недобросовестным производителям должны применяться жесткие санкции – вплоть до лишения соответствующих лицензий", - отметил вице-премьер.