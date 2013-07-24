Украина может стать крупнейшим производителем ГМ-продукции

Украина в перспективе 5-7 лет может стать ключевым производителем ГМ-продукции на европейском континенте.

Это, в свою очередь, позволит значительно нарастить объемы экспорта агропродукции, в первую очередь, кукурузы. Такое мнение содержится в квартальном экономическом прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast на III квартал 2013 года, подготовленном аналитической группой Da Vinci AG.

В документе отмечается, что на сегодняшний день лишь пять европейских стран – Испания, Чехия, Словакия, Румыния, Португалия – выращивают ГМ-растения. В 2012 году объем площадей под данный посадочный материал увеличился на 11%. При этом, львиная доля посевов приходится на Испанию, там же и происходит наиболее существенный рост за счет увеличения посевов ГМ-кукурузы. Авторы квартального прогноза полагают, что в ЕС будет продолжаться политика сдерживания наращивания площадей под ГМ-посадочный материал. В то же время сохранится тренд активного распространения ГМ-производства за счет развивающихся стран.

«В данном контексте рынок Украины является крайне интересным для ключевых производителей ГМ продукции. Фактически неограниченные возможности по лоббированию, отсутствие надлежащего государственного контроля, климатические условия и активное развитие агрорынка открывает значительные перспективы для производства ГМО», - говорится в документе

Аналитики прогнозируют активизацию лоббистских усилий на уровне исполнительной и законодательной власти по созданию условий максимального благоприятствования для полномасштабного развития индустрии производства ГМ- продукции в Украине.