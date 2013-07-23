В Киеве можно купаться только на одном пляже

В Киеве на сегодняшний день можно купаться только на одном пляже из пяти, которые этим летом получили санитарные паспорта, остальные — временно закрыты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный государственный санитарный врач Украины Анатолий Пономаренко сообщил на пресс-конференции.

«Вынесено постановление местной санэпидслужбы на неиспользование четырех пляжей из пяти, которые получили санитарный паспорт... Открыт «Детский» пляж (в Гидропарке — УНИАН)», - сказал он.

Пономаренко сообщил, что причиной временной остановки работы четырех пляжей стало ухудшение качества воды по микробиологическим показателям.

По словам главного санитарного врача Украины, всего в Киеве есть 11 пляжей, из которых санитарные паспорта этим летом получили только пять.

По данным Пономаренко, по состоянию на вчерашний день, в Украине открыто 636 пляжей, что составляет 83,5% от тех, которые были заявлены в начале года.

Как сообщал УНИАН, 12 июля КГГА сообщала, что 7 из 11 пляжей в Киеве получили паспорта соответствия и пригодны для отдыха.