В Киеве можно купаться только на одном пляже
17:10, 23 июля 2013Страна
0
На остальных некачественная вода
В Киеве на сегодняшний день можно купаться только на одном пляже из пяти, которые этим летом получили санитарные паспорта, остальные — временно закрыты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный государственный санитарный врач Украины Анатолий Пономаренко сообщил на пресс-конференции.
«Вынесено постановление местной санэпидслужбы на неиспользование четырех пляжей из пяти, которые получили санитарный паспорт... Открыт «Детский» пляж (в Гидропарке — УНИАН)», - сказал он.
Пономаренко сообщил, что причиной временной остановки работы четырех пляжей стало ухудшение качества воды по микробиологическим показателям.
По словам главного санитарного врача Украины, всего в Киеве есть 11 пляжей, из которых санитарные паспорта этим летом получили только пять.
По данным Пономаренко, по состоянию на вчерашний день, в Украине открыто 636 пляжей, что составляет 83,5% от тех, которые были заявлены в начале года.
Как сообщал УНИАН, 12 июля КГГА сообщала, что 7 из 11 пляжей в Киеве получили паспорта соответствия и пригодны для отдыха.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter