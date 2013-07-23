В Киеве состоится круглый стол по лицензированию в здравоохранении

25 июля 2013 года в Киеве пройдет круглый стол на тему «Лицензирование и аккредитация в сфере здравоохранения: проблемы и риски».

Для участия приглашаются: представители медицинской и юридической общественности, профильных ассоциаций, организаций по защите прав пациентов, эксперты в сфере лицензирования и аккредитации, а также представители Минздрава, Госпредпринимательства и Минюста Украины, журналисты.

В программе планируется обсуждение таких вопросов как:

 наиболее сложные и противоречивые требования Лицензионных условий по осуществлению медицинской практики в редакции, утвержденной приказом Минздрава Украины от 30 ноября 2012 г. № 981;

 качество административных услуг, которые оказывает Минздрав Украины в сфере лицензирования медицинской практики и аккредитации медицинских учреждений;

 насколько оправдано ограничение деятельности посредников, которые оказывают услуги, связанные с получением (переоформлением) лицензий на медицинскую практику;

 способы защиты лицензиатов при нарушениях и злоупотреблениях проверяющих при проведении проверок Лицензионных условий осуществления медицинской практики;

 проект нового Порядка аккредитации медицинских учреждений: насколько будут защищены права пациентов и интересы медицинских учреждений;

 зачем Минздраву Украины ограничивать использование названия «клиника» частными медицинскими учреждениями;

 предложения по изменению Лицензионных условий осуществления медицинской практики.

Участие в мероприятии бесплатное, согласно приглашениям. Для представителей СМИ обязательна предварительная аккредитация.

Дата и время проведения: 25 июля 2013 года с 14:00 до 17:30.

Место проведения: г. Киев. Чоколовский бульвар, 42-А, офис 135.

Информация и аккредитация СМИ по тел. +380 44 585 06 31.