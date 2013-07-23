Как называют своих детей украинцы

В июне нынешнего года в Украине отделениями регистрации актов гражданского состояния зарегистрировано 36 тыс. 962 акта о рождении и 1 тысячи 518 актов об изменении имени.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной регистрационной службе Украины.

В сообщении отмечается, что в июне самыми популярными среди мужских имен были Артём, Андрей, Богдан, Дмитрий, Денис, Иван, Максим. Девочек чаще всего называли именами Анастасия, Анна, Виктория, Мария, Полина, София.

Вместе с тем иногда детей называли редкими именами. Так, мальчиков называли именами Тигран, Светозар, Елисей, Князь, Рамазан, Тамерлан, Султан, Ион, Дарий, Феруз, девочкам давали имена Божена, Злата, Латифа, Роксолана, Богиня-Надежда, Джульетта, Княгиня, Мальвина, Нарциза, Офелия, Квитослава.