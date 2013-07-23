В Киевской области ночью будет 10°

В Украине завтра пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, днем до 24°.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, лишь на Закарпатье, Прикарпатье, а ночью и в южных областях без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-21°; днем 19-24°, на Закарпатье и в южной части 25-30°.

В Киевской области пройдут кратковременные дожди (днем местами небольшие). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

В столице переменная облачность, кратковременный дождь (днем местами небольшой). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

23 июля температура воды в Черном море 20-25° (в районе Одессы 17°), в Азовском море 22-25°, в Днепре возле Киева 21°.