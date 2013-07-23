Украинцев среди пострадавших от землетрясений в Китае нет

Украинцев среди пострадавших в результате землетрясений в Китае 22 июля нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Он отметил, что количество погибших по состоянию на 22 июля составляло 56 человек, 392 - ранены и 14 считаются пропавшими без вести.

“По информации посольства, граждан Украины среди погибших и пострадавших нет”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, в результате двух землетрясений, которые произошли в Китае 22 июля, погибли около 90 человек, более 800 человек получили ранения. Стихия разрушила свыше 9 тысяч домов.