Украинские медики наживаются на болезнях пациентов?

16:21, 04 декабря 2007
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Медицинская документация подделывается

Украинская система здравоохранения - это круговая порука. Ненужные процедуры, анализы и препараты назначаются как в государственных, так и в частник клиниках.

Чаще всего лишние деньги пациент тратит на дополнительные анализы, которые не влияют на установление диагноза, на дополнительные дорогие лекарства при наличии более дешевых аналогов, на платные процедуры: массаж, лечебную физкультуру, ультразвуковое обследование, и на дополнительные осмотры у других врачей, которые тоже требуют дополнительных анализов и процедур.

Медицинская документация массово подделывается, говорят эксперты по защите прав и безопасности пациентов. Министерство здравоохранения реагирует на все обращения и жалобы граждан, если они корректны и правильно оформлены.

ICTV

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