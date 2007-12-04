Украинские медики наживаются на болезнях пациентов?

Украинская система здравоохранения - это круговая порука. Ненужные процедуры, анализы и препараты назначаются как в государственных, так и в частник клиниках.

Чаще всего лишние деньги пациент тратит на дополнительные анализы, которые не влияют на установление диагноза, на дополнительные дорогие лекарства при наличии более дешевых аналогов, на платные процедуры: массаж, лечебную физкультуру, ультразвуковое обследование, и на дополнительные осмотры у других врачей, которые тоже требуют дополнительных анализов и процедур.

Медицинская документация массово подделывается, говорят эксперты по защите прав и безопасности пациентов. Министерство здравоохранения реагирует на все обращения и жалобы граждан, если они корректны и правильно оформлены.

ICTV