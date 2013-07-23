ТОП-7 полезных продуктов июля

На какие продукты следует обратить свое внимание в середине лета,чтобы насытить организм полезными веществами.



Крыжовник

Эта ягода отлично справляется с очищением организма от шлаков и токсинов Пектин, который в большом количестве содержится в крыжовнике, помогает также вывести тяжелые металлы и радионуклиды. Крыжовник очень богат витамином С, а еще витаминами группы В и Р-соединениями. Худеющим также эта ягода будет в помощь из-за улучшения обмена веществ.

Кинза

Эта зелень способна выводить из организма шлаки, улучшать аппетит и пищеварение. Кроме того, ее витаминный состав помогает повысить иммунитет и укрепить стенки сосудов.

Свекла

Этот корнеплод служит для организма мягким слабительным, помогая пищеварению. Кроме того, она богата йодом, магнием, кальцием, калием и железом. Свекла обладает уникальным свойством - предотвращает появление и рост злокачественных образований в организме.

Смородина

Эта ягода - лидер по содержанию витамина С, который делает нас устойчивыми к инфекциям, помогает коже выглядеть свежо и укрепляет организм в целом. Есть в ней и другие витамины, такие как В, Р, Е, К. Смородина обладает противовоспалительным и мочегонным средством.





Земляника

Эта ягода богата фолиевой кислотой, витамином С. Земляника защищает организм от рака, а также помогает восстановить зрение. А достаточное содержание витаминов группы В помогает землянике укреплять сердечно-сосудистую систему.

Малина

Малина помогает улучшить состав крови, а также нормализовать ее свертываемость из-за большого количества железа. Кроме того, она отлично укрепляет капилляры. Всем нам известно действие чая с малиновым варением - он помогает нам побороть простуду благодаря высокому содержанию витамина С.

Кукуруза

Она богата витаминами группы В, витамином С, РР, фосфором, калием, фтором, медью и йодом. Входящая в состав клетчатка помогает нашему организму быстрей переваривать пищу и улучшать обменные процессы в организме.