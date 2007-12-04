На Волыни внедрят Программу борьбы с онкозаболеваниями

На Волыни будет внедряться Программа борьбы с онкологическими заболеваниями.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении информации и связей с общественностью Волынской облгосадминистрации, на днях временно исполняющий обязанности председателя ОГА Николай РОМАНЮК подписал Программу борьбы с онкологическими заболеваниями в области.

Программа борьбы с онкологическими заболеваниями на Волыни будет действовать на протяжении 2007-2016 гг. Объемы ее финансирования – 36 тыс. 819 грн. Основная цель программы – улучшить качество первичной и вторичной профилактики онкологических заболеваний, повысить уровень выздоровления, уменьшить уровень летальности онкологических больных, снизить показатели смертности от злокачественных новообразований некоторых локализаций.

Программа также предусматривает пополнение областного онкодиспансера современным диагностическим и лечебным оборудованием и строительство хирургического корпуса, а во Владимире-Волынском и Ковеле – создание хосписов.

По данным волынских медиков, почти каждый 50-й житель Волыни болеет раком. Свыше 16% летальных случаев в области связаны с раковыми заболеваниями и уступают по этим показателям только сердечно-сосудистым заболеваниям. Ежегодно на Волыни выявляют 2,6-2,7 тысяч случаев злокачественных новообразований. Умирает от них 1,7-1,8 тысяч онкобольных, 30-33% умерших - лица трудоспособного возраста.

Среди причин, приводящие к такой ситуации, неудовлетворительное финансирование отрасли, низкий уровень обеспечения диагностической аппаратурой лечебно-профилактических учреждений, низкая онкограмотность населения, поскольку значительное количество онкобольных диагностируется на поздних стадиях и, как следствие, затратное и малоэффективное лечение.