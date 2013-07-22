Минздрав обещает усилить контроль за психиатрической помощью

Министерство здравоохранения Украины усиливает контроль за соблюдением прав человека при предоставлении психиатрической помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, для усиления контроля за соблюдением требований украинского законодательства и международных обязательств Украины должны быть приняты соответствующие решения и предложения.

25 июня состоялся круглый стол «Применение мер медицинского характера как разновидности государственного принуждения» при участии Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, представителей Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Минздрава Украины, представителей других органов власти.

По итогам обсуждения проблемы было решено провести проверки психиатрических заведений относительно соблюдения основных положений Закона «О психиатрической помощи». В частности, будут проверены условия проведения первичного психиатрического осмотра и госпитализации в психиатрический стационар без осознанного согласия пациента, а также предоставление психиатрической помощи недееспособным во время стационарного лечения.

Кроме того, на уровне регионов будет внедрен действенный мониторинг за соблюдением в клинической практике диагностических критериев Международной классификации болезней (МКХ-10).

Минздрав рекомендует своим структурным и отраслевым подразделениям в регионах наладить позитивное сотрудничество с общественными организациями и СМИ относительно мониторинга прав человека во время предоставления стационарной психиатрической помощи, охраны психического здоровья как важной составляющей качества жизни человека.