Как расслабиться после рабочего дня
17:25, 22 июля 2013Страна
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Ужин должнен быть легким
Стоит признать, что далеко не каждый посещает после работы тренажерный зал, бассейн, совершает вечерние пробежки. Что же тогда делать с ноющим от усталости телом?
Необходимо познать принципы того, как можно расслабиться после работы физически. Для начала приучите себя к ежедневному вечернему душу, легкому ужину и непродолжительным прогулкам на свежем воздухе перед сном.
Хорошо расслабляет горячая ванна, чашка травяного чая с медом (мятного, ромашкового). Перед сном старайтесь проветривать комнату, можно развесить в спальне благовония, которые успокаивают и укрепляют сон.
Как еще расслабиться после работы? Снять мышечное напряжение поможет несложный комплекс упражнений, его необязательно выполнять именно вечером.
- лягте на пол так, чтобы лицо было устремлено вверх, глаза закройте;
- сначала напрягите мышцы лица, а затем расслабьте;
- осторожно поднимите голову и опустите, постарайтесь расслабить шею и челюсти;
- прижмите плечи к полу, затем расслабьте их;
- вытяните и напрягите руки и пальцы, полностью расслабьте их;
- поднимите ягодицы, чтобы растянуть позвоночник, затем опустите их, почувствуйте, как позвоночник расслабился;
- сведите пятки вместе, вытяните ноги и пальцы ног, полностью расслабьтесь.
Для выполнения этих простых упражнений вам потребуется всего 10 минут. По окончании занятия полежите полностью расслабленными некоторое время.
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