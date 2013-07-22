Как расслабиться после рабочего дня

Стоит признать, что далеко не каждый посещает после работы тренажерный зал, бассейн, совершает вечерние пробежки. Что же тогда делать с ноющим от усталости телом?

Необходимо познать принципы того, как можно расслабиться после работы физически. Для начала приучите себя к ежедневному вечернему душу, легкому ужину и непродолжительным прогулкам на свежем воздухе перед сном.

Хорошо расслабляет горячая ванна, чашка травяного чая с медом (мятного, ромашкового). Перед сном старайтесь проветривать комнату, можно развесить в спальне благовония, которые успокаивают и укрепляют сон.

Как еще расслабиться после работы? Снять мышечное напряжение поможет несложный комплекс упражнений, его необязательно выполнять именно вечером.

- лягте на пол так, чтобы лицо было устремлено вверх, глаза закройте;

- сначала напрягите мышцы лица, а затем расслабьте;

- осторожно поднимите голову и опустите, постарайтесь расслабить шею и челюсти;

- прижмите плечи к полу, затем расслабьте их;

- вытяните и напрягите руки и пальцы, полностью расслабьте их;

- поднимите ягодицы, чтобы растянуть позвоночник, затем опустите их, почувствуйте, как позвоночник расслабился;

- сведите пятки вместе, вытяните ноги и пальцы ног, полностью расслабьтесь.

Для выполнения этих простых упражнений вам потребуется всего 10 минут. По окончании занятия полежите полностью расслабленными некоторое время.