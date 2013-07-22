В Евпатории утонул 65-летний россиянин

В Евпатории в Черном море утонул 65-летний гражданин России.

Как сообщает пресс-служба крымского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, матросы - спасатели пляжа вытащили россиянина из воды, вызвали "скорую" и до приезда медиков проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно. Врачи констатировали смерть.

"Вероятная причина - утопление в морской воде в результате резкого ухудшения состояния здоровья (острая сердечная недостаточность). Сотрудники МВД ведут следствие", - говорится в пресс-релизе.