Что делать, чтобы не дрожать от холода?
Надевайте одежду в несколько слоев...
Хотя зима только началась, и суровых морозов пока нет, переохладиться можно и при нулевой температуре, если находиться на холоде достаточно долго. Результат переохлаждения может оказаться самым разным: от насморка до смерти. Как определить тот момент, когда вы начали замерзать? Кто сильнее подвержен воздействию холода? И что нужно сделать, чтобы минус на улице был вам нипочем?
Наше тело защищается от холода всегда одинаково: организм сокращает приток крови к коже, чтобы предотвратить потерю тепла. Затем включается дрожь и высвобождаются гормоны, способствующие выработке тепла. Но всех этих спасательных мероприятий, к сожалению, надолго не хватает. И человек начинает замерзать. Переохлаждение (гипотермия) делится на три стадии.
Мягкая гипотермия:
- приступы дрожи;
- походка становится слегка шаткой, как будто вас чуть сносит ветром, мысли немного путаются.
Средняя гипотермия:
- дрожь сильная, но с внезапными остановками;
- внимание практически не концентрируется;
- дыхание становится медленным и поверхностным;
- пульс слабый и медленный.
Сильная гипотермия, угрожающая жизни:
- дрожь прекратилась;
- возможна спутанность или потеря сознания;
- дыхание практически не определяется;
- пульс слабый, нерегулярный или вообще не прощупывается.
Если исключить варианты попадания человека, например, в ледяную воду, легче всего замерзнуть при влажной и ветреной погоде. Последняя форма замерзания требует исключительно врачебной помощи. А пока «скорая» в пути, вы можете помочь пострадавшему, укутав его в сухую одежду или одеяло, чтобы прекратить дальнейшую потерю тепла.
При средней гипотермии нужно как можно скорее переодеться в сухую одежду, но не спешите лезть под горячую воду или растирать себя, чтобы не повредить ткани тела. Лучше всего лечь в кровать и выпить горячего сладкого чая. И забудьте об алкоголе!
Более всего подвержены переохлаждению малыши первого года жизни и люди преклонного возраста. Впрочем, при общей медицинской недообследованности наших граждан, рискуют и люди среднего возраста, не подозревающие о собственных заболеваниях, например, сердца и сосудов.
Кроме того, нужно внимательно относиться к себе на холоде тем, кто попадал в автомобильные или производственные аварии, страдающим психическими заболеваниями, пониженной функцией щитовидной железы, принимающим успокоительные препараты, бездомным и алкоголикам.
Но даже, если вы не попадаете ни в одну из перечисленных категорий, воспользуйтесь советами специалистов перед выходом на улицу, особенно если собираетесь ехать далеко.
- Надевайте одежду в несколько слоев.
- Пейте больше жидкости и не выходите на холод голодным.
- Больше двигайтесь, чтобы активизировать кровообращение.
И помните, что даже небольшое переохлаждение грозит тонзиллитом, фарингитом, бронхитом, артритами, радикулитом, невралгией тройничного нерва. А уж простуда наверняка не обойдет вас стороной.