В Украине - тенденция к снижению младенческой смертности

В Украине сохраняется тенденция снижения младенческой смертности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по итогам 2012 года уровень смертности младенцев (количество умерших детей в возрасте до одного года на 1000 рожденных живыми) в Украине составлял 8,7%. Это на 9,1% лучше ожидаемого показателя, заложенного в целях Развития Тысячелетия на 2015 год. Речь идет о целевых ориентирах, заложенных в Декларации Тысячелетия, которую Украина подписала в 2000 году и взяла на себя таким образом обязательство достичь Целей Развития Тысячелетия, среди которых, в частности, сокращение детской смертности.

По данным Минздрава, за период с 2000 по 2013 год Украине удалось достичь значительного прогресса в достижении некоторых поставленных заданий. На протяжении этого периода материнская смертность и уровень детской смертности в возрасте до 5 лет имеет тенденцию к снижению. Это достигнуто благодаря государственным программам и системным шагам правительства относительно помощи матерям и новорожденным детям.

Впервые, несмотря на уменьшение количества рожденных детей (за пять месяцев текущего года родилось на 10856 детей меньше, чем за такой же период 2012 года), удалось достичь снижения показателя младенческой смертности за 5 месяцев 2013 года до 7,7 на 1000 рожденных живыми, что дает возможность Украине приблизиться к показателям стран Европейского Союза.

Подписание Украиной Декларации тысячелетия ООН является не только признанием первоочередности решения существующих проблем человеческого развития и их важности для последующего процветания нации, но и признаком принятия государством ответственности за состояние и перспективы развития человеческого потенциала.

По результатам анализа динамики позитивных сдвигов, которые состоялись на протяжении 2000-2013 годов, и с учетом имеющихся резервов, есть возможность задекларировать до 2015 года более амбициозные целевые ориентиры.

*** В 2000 году на Саммите Тысячелетия ООН 189 стран мира, в том числе и Украина, утвердили Декларацию Тысячелетия ООН, которая положила начало прогрессу достижения мировым сообществом определенных до 2015 года результатов в тех сферах, где неравномерность глобального человеческого развития оказалась наиболее острой. Декларация Тысячелетия ООН является обязательством достичь восьми Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) ООН до 2015 года. Сформированная на глобальном уровне система ЦРТ содержит восемь целей, 21 задание развития и 60 индикаторов для количественной оценки прогресса.