Сегодня по всей Украине пройдут дожди
09:42, 22 июля 2013Страна
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22 июля, ночью в западных и северных областях Украины, а днем по всей территории, кроме юга, ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах возможны порывы и шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в южной части и на Закарпатье ночью 11-16° (на побережье Крыма 17-22°), днем 23-28°.
В Киеве и области ночью без осадков, утром и днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью на Киевщине 8-13°, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 20-22°.
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