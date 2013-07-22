Кто возместит ущерб жертвам торговли людьми?

Минсоцполитики предлагает создать специальный государственный компенсационный фонд для возмещения ущерба жертвам торговли людьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом заявила министр соцполитики Наталия Королевская во время совместной пресс-конференции в «Артеке» с Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Дзанньером и министром иностранных дел Украины, действующим главой ОБСЕ Леонидом Кожарой.

«Наше предложение касается создания государственного компенсационного фонда для возмещения ущерба жертвам, в случае, если такой ущерб не может быть возмещен преступниками, независимо от правового статуса или национальной принадлежности. Мы уже предприняли шаг в этом направлении в Украине. По инициативе Минсоцполитики, с этого года жертвы торговли людьми в нашей стране получают соответствующую государственную помощь», - сказала Королевская. По ее словам, Минсоцполитики намеревается сделать приоритетным государственное финансирование и поддержку программ помощи лицам, пострадавшим от эксплуатации и торговли людьми, и соответствующий пункт предусмотрен в Приложении к Плану действий по противодействие торговле людьми, который был разработан с участием специалистов министерства.

Также, по словам министра, председательствуя в этом году в ОБСЕ, Украина предлагает ОБСЕ образовать институт Национальных координаторов в сфере противодействия торговле людьми во всех европейских странах. С 2011 года таким Национальным координатором в Украине является Минсоцполитики. «Эту практику мы предлагаем распространить во всех европейских странах. Украина предлагает ОБСЕ образовать институт Национального координатора в сфере противодействия торговле людьми, его региональных представителей”, - сказала министр. Она выразила уверенность, что инициативы Минсоцполитики найдут поддержку в ОБСЕ, что позволит совместно эффективно противостоять тем вызовам, которые возникают для всего европейского содружества.