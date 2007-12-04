В Виннице приобрели для нового кардиоцентра ангиограф

Для нового кардиологического центра №1 в Виннице приобретен ангиограф фирмы ”Сименс”, стоимостью свыше 6 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главного врача городской больницы №1 Василий ДАЦЕНКО.

По его словам, ангиограф куплен в кредит на три года. "Деньги на ежегодные выплаты будут поступать из городского бюджета и добровольных пожертвований винничан. Уже собрали 1,5 млн. грн. для первого взноса", - отметил В.ДАЦЕНКО.

Он сказал, что работать новый кардиоцентр начнет с января следующего года. В помещении на ул. Хмельницкое шоссе, 96 закончили ремонт.

"Благодаря ангиографу врачи смогут диагностировать микроскопические поражения сердечных сосудов. Впоследствии, когда наладят систему, операции на сердце будут проводить без разрезов. В вену вводят специальный проводник, который проходит к закупориванию и удаляет тромб", - объяснил В.ДАЦЕНКО.

Он также сказал, что такого аппарата Винница еще не имела и горожанам приходилось ездить в столицу и большие города, стоять в очередях по несколько дней - до месяца. "Диагностика на ангиографе со специальными одноразовыми катеторами будет стоить от 1500 до 1800 грн.", - отметил заместитель главного врача городской больницы №1.

В.ДАЦЕНКО также добавил, что в столичных клиниках такая диагностика стоит 5–7 тыс. грн.