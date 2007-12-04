Медики изобрели новый эликсир молодости

Проблемой старения кожи вплотную занялась группа ученых из калифорнийской Медицинской школы Стэнфордского университета. Исследователи хотели выяснить, почему кожа так быстро стареет и можно ли предотвратить или замедлить этот процесс.

Группе исследователей в ходе эксперимента удалось выявить один из протеинов – сложных белков. Именно он в живых существах отвечает за взросление кожи и является регулятором этого процесса. В ходе исследований ученые проводили эксперименты на мышах. Они сокращали и добавляли содержание этого белка в их организме. Данный протеин получил название NF-kappa-B. Используя его на грызунах, исследователи добились ошеломляющего результата. С помощью сокращения в организме этого протеина старение кожи можно замедлить или же полностью его остановить на генетическом уровне. И это еще не все. Ученые смогли добиться обратного процесса – омоложения дермы.

Таким образом, один из кураторов этих исследований профессор Ховард Чанг заявил, что уже разработаны технологии, благодаря которым люди смогут вернуть молодость коже.

Напомним, ранее сообщалось, что исследователи установили, что женская кожа стареет быстрее мужской. Этот факт удалось выяснить немецкой группе ученых. Свое открытие они опубликовали в американском журнале Optics Letters. В научной статье отмечается, что эксперименты над кожей мужчин и женщин проводились с использованием новейших лазерных технологий. Таким образом, исследователи заявили, что женская кожа быстрее стареет, чем кожа мужчин.

Специалисты провели ряд экспериментов с использованием импульсов красного света, которые они посылали в глубинные слои кожи. После этого исследователи замеряли, насколько были явны возрастные повреждения. Таким образом, ученым удалось заметить, что женская кожа, в отличии от кожи представителей сильного пола, быстрее теряет коллаген. А, как известно, потеря этого вещества негативным образом сказывается на гладкости дермы и приводит к морщинам.

Отметим, коллагены – это группа протеинов, которые входят в состав глубинных слоев кожи, они находятся в соединительной ткани и отвечают за упругость дермы. С возрастом количество коллагена в коже активно сокращается в то время как в молодости кожа изобилует этим протеином.

Чтобы понять, как быстро стареет кожа у конкретного человека, ученым необходимо будет взять образец кожи. Под микроскопом исследователи посмотрят на коллагеновую сетку пациента и скажут свой вердикт. К тому же можно будет проследить, как омолаживающая косметика действует на кожу, действительно ли она эффективна.

utro.ua