Киви снижает вероятность развития заболеваний сердца

Согласно результатам последнего исследования, 2-3 киви в день существенно снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Причина положительного действия киви на сердце в том, что, обладая большим количеством антиоксидантов, этот приятный зеленый фрукт вз Китая способствует нормализации баланса холестерина и разжижению крови, пишут зарубежные СМИ.

Ученые сделали такие выводы на основании проведенных испытаний с участием 30 женщин и 13 мужчин разного возраста с нарушенным соотношением липидов крови. В течение восьми недель добровольцы должны были с`съедать ежедневно по два киви.

В начале и на завершающем этапе исследования всем участникам провели биохимический анализ крови.. В результате было установлено, что включение киви в обычный рацион повысило содержание в крови витаминов С и Е, уровня «хорошего» холестерина, а уровень «плохого» холестерина стал ниже. По словам специалистов, если в течение длительного времени с`съедать по 2-3 фруктиі, то риск сердечно-сосудистых заболеваний будет значительно ниже.

Ранее проведенными исследованиями было получено доказательство, что при употреблении киви снижается уровень агрегации тромбоцитов, что приводит к разжижению крови и таким образом способствует профилактике внутрисосудистых тромбозов.

Ближайший родственник киви - обычный крыжовник - также обладает подобными полезными свойствами.. Ученые рекомендуют ежедневно радовать свое сердце не менее чем стаканом зеленых кисловатых ягод.