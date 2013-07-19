Подписан закон об увеличении госпомощи на детей-инвалидов

Президент Украины Виктор Янукович подписал один из «пакета» законов, направленных на реализацию новых социальных инициатив, «Дети - будущее Украины» относительно увеличения размера выплат государственной помощи на детей-инвалидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, законом №371-VІІ «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» вносятся изменения, предусматривающие определение размера выплаты помощи на детей-инвалидов, над которыми установлена опека или попечительство, на уровне не менее двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста без учета государственной социальной помощи на детей-инвалидов.

Так, согласно новому закону, 612 детей-инвалидов, над которыми установлена опека или попечительство, будут получать государственную помощь, увеличенную на 894 грн.

Сейчас на детей указанных категорий предусмотрена выплата госпомощи в размере двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

В то же время в сообщении отмечается, что несмотря на положение статьи 10 Закона Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам», которым установлено, что социальная помощь назначается и выплачивается на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет независимо от получения других видов помощи, указанная помощь высчитывается из государственной помощи, установленной на указанные категории детей, над которыми установлена опека или попечительство.

Закон был внесен Президентом Украины в Верховную Раду как безотлагательный. Он вступает в силу со следующего дня после опубликования.