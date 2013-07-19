Можно ли предотвратить проблемы со спиной
Танцы, плаванье, аква-фитнес...
Продолжая разговор об офисных недугах, сегодня поговорим о проблемах со спиной, в частности - о сколиозе. К сожалению, как таковой профилактики сколиоза нет, можно только правильно укреплять мышцы спины. Что же касается лечения сколиоза, то здесь в первую очередь важно не затягивать с визитом к ортопеду и не заниматься самолечением. А специалисты предлагают несколько нестандартный вариант борьбы со сколиозом: с помощью диеты и глобального очищения организма.
1. Итак, в первую очередь, приведите свое настроение и моральный настрой в режим радости и позитива - иначе вам ни за что не победить проблемы со здоровьем!
2. Пейте побольше жидкости - вода выводит из организма токсины и способствует внутреннему очищению.
3. Также ваше меню должно содержать овощные и фруктовые фреш-соки, неочищенную морскую соль и жиры, которые легко усваиваются.
4. Организм рекомендуется чистить в следующем порядке: зубы (снятие налета, зубного камня, лечение кариеса), органы ЖКТ (кишечник, желчный пузырь и печень, как вариант - с помощью зондирования), почки.
5. Не забывайте регулярно заниматься спортом. Особенно полезны:
- прыжки на батуте
- йога и медитация, тай-чи, цигун
- пешие прогулки и горный туризм
- бег трусцой
- танцы, аэробика, стретчинг
- плаванье, аква-фитнес
- боевые искусства, в особенности каратэ, дзюдо, таэквондо, кунг-фу.