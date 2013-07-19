Можно ли предотвратить проблемы со спиной

Продолжая разговор об офисных недугах, сегодня поговорим о проблемах со спиной, в частности - о сколиозе. К сожалению, как таковой профилактики сколиоза нет, можно только правильно укреплять мышцы спины. Что же касается лечения сколиоза, то здесь в первую очередь важно не затягивать с визитом к ортопеду и не заниматься самолечением. А специалисты предлагают несколько нестандартный вариант борьбы со сколиозом: с помощью диеты и глобального очищения организма.

1. Итак, в первую очередь, приведите свое настроение и моральный настрой в режим радости и позитива - иначе вам ни за что не победить проблемы со здоровьем!

2. Пейте побольше жидкости - вода выводит из организма токсины и способствует внутреннему очищению.

3. Также ваше меню должно содержать овощные и фруктовые фреш-соки, неочищенную морскую соль и жиры, которые легко усваиваются.

4. Организм рекомендуется чистить в следующем порядке: зубы (снятие налета, зубного камня, лечение кариеса), органы ЖКТ (кишечник, желчный пузырь и печень, как вариант - с помощью зондирования), почки.

5. Не забывайте регулярно заниматься спортом. Особенно полезны:

- прыжки на батуте

- йога и медитация, тай-чи, цигун

- пешие прогулки и горный туризм

- бег трусцой

- танцы, аэробика, стретчинг

- плаванье, аква-фитнес

- боевые искусства, в особенности каратэ, дзюдо, таэквондо, кунг-фу.

lady.tochka.net