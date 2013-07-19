Специальная диета поможет при кишечном расстройстве

Главный внештатный диетолог Минздрава Олег Швец на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины рассказал о специальной диете при кишечных инфекциях.

Как передает корреспондет УНИАН, Швец советует людям, которые заболели кишечными болезнями соблюдать диету, заключающуюся в том, что человек должен употреблять ограниченное количество пищи, в то же время употреблять максимально бананы, рис, яблочное пюре, белый хлеб и йогурт.

«Такая диета на протяжении 2 первых суток помогает преодолеть диарею. Конечно, эта диета является вспомогательной мерой. Прежде всего, необходимо лечение причины и основных симптомов», - отметил Швец.