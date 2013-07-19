"В жару больше всего страдают сердечники и гипертоники, - говорит врач столичной скорой помощи Екатерина Субботина. - Людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, без надобности лучше не выходить из дома от полудня до 16 часов, когда солнце наиболее активно. Во время жары организм теряет много жидкости. Из-за этого происходит сгущение крови, возникает дополнительная нагрузка на сердце, увеличивается риск образования тромбов ".

По словам врача, особенно внимательными должны быть люди с повышенной потливостью. Потеря организмом жидкости может привести к нарушению сердечного ритма, прыжков артериального давления.

"Из-за жары более 30 градусов риск инфарктов и инсультов, участились гипертонические кризы. Многих людей не успеваем спасти, потому окружающие не сразу распознают больного человека. Больного при инфаркта можно спутать с пьяницей. У него нарушается координация движений и речь ", - говорит Екатерина Дмитриевна.

По словам врача, сердечникам в жару нельзя употреблять спиртное и перегружать организм тяжелым трудом и силовыми нагрузками.

"Людям со слабым сердцем летом нужно чаще принимать душ, носить только светлую одежду, прикрывать голову платком или панамой, отказаться от длинных переездов, мерить давление дважды в день. Из дома не стоит выходить без аптечки. У сердечника и гипертоника под рукой всегда должен быть нитроглицерин, валидол, корвалол. В поездку за город с собой всегда берите тонометр ".

gazeta.ua