Достаточно ли твоему огранизму воды. Тест

Главный внештатный диетолог Минздрава Олег Швец на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины рассказал, как определить достаточно ли вашему организму воды. Главный диетолог в который раз напомнил, что летом следует употреблять достаточное количество воды.

«Чтобы оценить, достаточно ли человек пьет, следует обратить внимание на цвет мочи – если она имеет светлый цвет – воды в организме хватает, если темный – недостаток жидкости. Среди напитков лучше всего – вода обычная столовая, она не должна быть лечебно-столовой. Полезны также кофе и чай. Другие – из-за значительного содержания калорий и сахара - менее полезны. Все эти правила нужно соблюдать каждый день, чтобы оградить себя от инфекционных и неинфекционных заболеваний (опаснейшие из них - атеросклероз, диабет, рак)», - отметил главный диетолог.