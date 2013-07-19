Главный внештатный диетолог Минздрава Олег Швец на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины рассказал, как предотвратить кишечные инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, Швец подчеркнул два основных компонента питания, которые снижают риск инфекционных заболеваний, – это безопасность и качество продуктов.

«Фактор безопасности включает в себя 5 принципов, а именно максимальное соблюдение чистоты во всем, что имеет контакт с пищей, соблюдение изоляции между готовой пищей и продовольственным сырьем, соблюдение необходимого температурного режима во время транспортировки и приготовления пищи (мясо и рыба должны готовиться при 70 градусах, молоко нужно обязательно кипятить или употреблять пастеризованным), а также - сознательный выбор качественных воды и продуктов, не должно быть сомнений относительно качества. Если продукт даже частично испорчен, его нельзя есть. Следует покупать и употреблять лишь полностью качественные продукты», - подчеркнул Швец.

Главный диетолог призвал украинцев употреблять как можно больше овощей, фруктов, цельных злаков, из белковых продуктов – мясо, рыбу, из молочных продуктов - те, которые содержат наименьшее количество жира. В то же время Швец посоветовал избегать продуктов, которые «являются результатом целенаправленного труда пищевой индустрии, технологически обработаны, содержащие значительное количество соли, сахара, трансжиров».

«Особенно летом, особенно людям, имеющим хронические заболевания, следует ограничить употребление колбасы, хлебобулочных изделий, в частности кондитерских, которые изготовляют в нашей стране с высоким содержанием сахара, соли, трансжиров», - подчеркнул Швец.

Людям, которые заболели кишечными болезнями, главный диетолог посоветовал соблюдать специальную диету, заключающуюся в том, что человек должен употреблять ограниченное количество пищи, в то же время употреблять максимально бананы, рис, яблочное пюре, белый хлеб и йогурт.

«Такая диета на протяжении 2 первых суток помогает преодолеть диарею. Конечно, эта диета является вспомогательной мерой. Прежде всего, необходимо лечение причины и основных симптомов», - отметил Швец.